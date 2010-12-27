Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

Работодателей будут наказывать за каждого сотрудника, который не получил вовремя деньги.

Минюст России хочет ужесточить санкции за задержку зарплат. Чиновники установили, что в трудовой инспекции и судебных органах неоднозначно решают проблему. По мнению ведомства, количество штрафов по невыплатам должно равняться количеству пострадавших. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на текст доклада сотрудников ведомства.

Сейчас фиксируется лишь одно правонарушение вне зависимости от того, скольким людям задержали ЗП. Оно карается однократной выплатой штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В Минюсте подчеркнули, что "невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения".

Чиновники стараются выявить противоречия в судебной практике. Вопрос решат при помощи разработки законопроекта КоАП России.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат.

Фото: Piter.tv

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