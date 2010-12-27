Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

На первой позиции оказалась Чукотка.

Названы регионы-лидеры России по максимальному уровню зарплат. В шести областях более 20% сотрудников получают зарплату более 100 тысяч рублей. В перечень вошли Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Москва, Мурманск и Сахалин. Об этом сообщили "РИА Новости".

Средняя зарплата по стране варьируется от 20 до 52 тысяч рублей. Средняя зарплата ниже 15 тысяч оказалась в 25 российских субъектах, что составляет 20% по стране. В 2018 года данный показатель фиксировался в 59 регионах страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

