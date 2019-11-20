Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

Мастера статистики и открытых данных рассказали россиянам, насколько богаче стала их жизнь.

Если верить статистике, то в России продолжают расти доходы населения. Вместе с ними увеличивается и объем реальной заработной платы граждан. Об этом отчитался Росстат в очередном отчете "О социально-экономическом положении России". Это плановый документ, который статистическое ведомство публикует ежемесячно.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованный отчет, средняя зарплата россиян за минувший осенний месяц увеличилась на 1.3%. Она составила 45 541 рубль. Если же говорить о текущем календарном годе, то по сравнению с январем зарплаты россиян увеличились на 3.1%. Вместе с зарплатой растут и реальные доходы: впрочем, здесь прирост составил скромные 0.2%.

В социальных сетях уже появились критические высказывания на этот счет. В частности, россияне сравнивают рост зарплат и инфляцию, а также выкладывают свои "зарплатные чеки". Цифры в них зачастую не соответствуют данным Росстата о средней зарплате.

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