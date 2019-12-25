Служба санавиации доставила в больницы Ленобласти четырех пациентов с патологиями сердца

Помощь медиков понадобилась жителям 3-х городов 47-ого региона.

За первые 2 дня недели, 14 и 15 сентября, вертокрылая скорая санавиации госпитализировала четырех жителей Ленинградской области с болезням сердца. Об этом сообщила пресс-служба медицинской организации.

Так, вертолет совершил 2 вылета в Кингисепп, откуда были траспортированы пациенты с инфарктом и больному с нарушением проводимости сердца. Из Шлиссельбурга во Всеволожскую больницу госпитализирован больной с инсультом.

Наконец, из Сланцев был вывезен человек с ишемической болезнью сердца.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист.

Фото: ВКонтакте / san.aviaca