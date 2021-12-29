Служба экстренных вызовов "112" приняла за январь почти 400 тысяч звонков

Горожан призвали не путать службу "112" и "122".

Cлужба экстренных вызовов "112" приняли в январе 387 тысяч вызовов, SMS и сообщение из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Больше всего обращений поступило 31 января – 23,6 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Чаще всего петербуржцы вызывали скорую помощь (115 тысяч обращений), полицию (72 тыс.) и пожарно-спасательную службу (5 тыс.). Более 11 тысяч вызовов потребовали комплексного реагирования, и потому были направлены сразу же нескольким службам. Часть звонков была ложной. Звонок является бесплатным, сообщения принимаются круглосуточно.

Как показывает практика, многие горожане до сих пор путают номера "112" и "122", поэтому нагрузка на операторов Службы экстренных вызовов 112 значительно возросла. Напоминаем, что оставлять заявку на вызов врача на дом необходимо через Единую региональную информационно-справочную службу "122". комитет по информатизации и связи.

Служба "122" получила недавно 200 тысяч звонков только за один день.

Фото: Piter.TV