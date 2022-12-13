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Слуцкий заявил, что уровень его доходов стал выше после приостановки тренерской карьеры

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Сейчас специалист монетизирует свою медийность.

Российский тренер Леонид Слуцкий в интервью для YouTube-канала Chepa рассказал о  своих доходах после приостановки профессиональной карьеры. Специалист заметил, что уровень его заработка стал выше, потому что он теперь занимается монетизацией своей медийной личности. Гость программы указал на то, что за границей подобная практика является распространенной.

У нас это в спорте не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает — и работает неплохо.

Леонид Слуцкий, тренер

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина" в ноябре прошлого года. Тренер ушел из футбольного казанского клуба по собственному желанию. В команде он проработал с 2019 года.

Фото и видео: YouTube / Chepa

Теги: леонид слуцкий
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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