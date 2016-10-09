Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина

Специалист возглавлял команду с 2019 года.

Футбольный клуб "Рубин" объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

В опубликованном заявлении отмечается, что 54-летний специалист покинул свой пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности команды из Казани назначен Юрий Уткульбаев.

Леонид Слуцкий возглавлял "Рубин" с декабря 2019 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в Российской премьер-лиге сезона 2020/21. В минувшем сезоне "Рубин" занял 15-е место и вылетел в ФНЛ.

Ранее Роналду заявил, что его предали в "МЮ".

Фото: fcrk.ru