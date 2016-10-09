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Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина
Сегодня, 11:41
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Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина

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Специалист возглавлял команду с 2019 года.

Футбольный клуб "Рубин" объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

В опубликованном заявлении отмечается, что 54-летний специалист покинул свой пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности команды из Казани назначен Юрий Уткульбаев.

Леонид Слуцкий возглавлял "Рубин" с декабря 2019 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в Российской премьер-лиге сезона 2020/21. В минувшем сезоне "Рубин" занял 15-е место и вылетел в ФНЛ.

Ранее Роналду заявил, что его предали в "МЮ".

Фото: fcrk.ru

Теги: главный тренер, леонид слуцкий, отставка, фк рубин
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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