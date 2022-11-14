Роналду заявил, что его предали в "МЮ"

По словам футболиста, его пытались вынудить уйти из команды.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выступил с критикой в адрес своей команды. Об этом он рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

По словам 37-летнего португальца, в "Манчестер Юнайтед" пытались вынудить его уйти из команды. Роналду отметил, что этого хотел не только главный тренер Эрик Тен Хаг, но и другие люди, которые находятся в клубе.

Я чувствовал, что меня предали. Есть ощущение, что некоторые люди не хотели видеть меня в "МЮ" не только в этом, но и в прошлом сезоне. Криштиану Роналду, нападающий "Манчестер Юнайтед"

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" 16 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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Видео: YouTube / talkSPORT