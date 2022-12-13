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Слуцкий попрощался с военкором Владленом Татарским призывом к смертной казни

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Погибший при теракте в петербургском кафе военный корреспондент Владлен Татарский  жил и умер как герой. Об этом на траурной церемонии прощания рассказал руководитель ЛДПР (Либерально-демократической партии России) Леонид Слуцкий. Мероприятие проводится на территории Троекуровского кладбища в Москве. По мнению политического деятеля, жизнь журналиста была яркой. Также парламентарий во время похорон военкора призвал своих коллег по законодательному органу отменить мораторий на смертную казнь.

Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой. Поэтому на его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, наших современников.

Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владлен татарский, лдпр, леонид слуцкий, смертная казнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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