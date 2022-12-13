На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским

В мероприятии принял участие основатель ЧВК "Вагнер".

Основатель российской частной военной группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что голос военного корреспондента Владлена Татарского будет и дальше звучать в стране и мире, несмотря на гибель журналиста. Об этом глава ЧВК отметил в ходе церемонии прощания, которая проводится на Троекуровском кладбище в Москве.

Профессия "военный репортер" - это самое сложное, наверное, что бывает на войне, где надо быть под пулями каждый день, а Владлен не вылезал из окопов, и нести правду, иногда радостную, иногда не очень. Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Напомним, что Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб второго апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Преступление классифицировано властями страны как теракт. Взрывное устройство казалось в статуэтке, которую журналисту подарила девушка. Правоохранительные органы установили, что подозреваемой является местная жительница Дарья Трепова. По сведениям от Национального антитеррористического комитета, убийство военкора спланировали украинские спецслужбы.

Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским.

Фото и видео: Telegram / Mash