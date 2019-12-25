Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в петербургском пансионате для пожилых зафиксированы случаи коронавируса. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.
"Вирус занесён в один из психоневрологических интернатов и пансионат, где обеспечивают уход за пожилыми людьми",
—сказано в сообщении.
Градоначальник отметил, что некоторые стационары в Петербурге оказались на карантине из-за преступной беспечности или самонадеянности горожан, которые пренебрегли самоизоляцией и стали источником COVID-19.
Отмечается, что во всех соответствующих учреждениях обследуют остальных пациентов и проводят дезинфекцию.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 121 случай коронавируса.
Фото:pixabay
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