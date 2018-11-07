Словения выдала Петербургу обвиняемого в попытке угона Lexus

В 2017 году мужчина пытался угнать автомобиль с парковки торгового центра.

В четверг, 25 июля из Республики Словения вернули в Петербург обвиняемого в покушении на кражу автомобиля Lexus. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился 9 февраля 2017 года. Обвиняемый вместе со своими коллегами пытался угнать дорогое авто с парковки крупного торгового центра. Что-то пошло не по плану, и преступники были вынуждены скрыться. Один мужчина постарался на совесть и отправился в Словению, где его спустя два года обнаружил международный розыск. Решение о выдаче подозреваемого властям России приняли в июле 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что установлено местонахождение предполагаемого заказчика теракта в петербургском метро.

Фото: Pixabay