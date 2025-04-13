  1. Главная
Словакия может возобновить прямое авиасообщение с РФ при снятии санкций ЕС
Сегодня, 16:01
144
Иностранный Минтранс рассказал об условии возвращения перелетов до России.

Словакия готова восстановить прямое авиационное сообщение с Россией при условии снятия антироссийского санкционного давления со стороны Европейского союза. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделала официальный представитель Министерства транспорта  в республике Петра Полячикова. Пресс-секретарь иностранного ведомства заметила, что после отмены региональным сообществом ограничений в адрес Москвы для Братиславы появится возможность по открытию регулярных или нерегулярных воздушных маршрутов в Россию. Однако ситуация будет зависеть от заинтересованности операторов.

Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными авиаперевозчиками или воздушными судамию

Петра Полячикова, пресс-секретарь Минтранса Словакии

Напомним, что в 2022 году о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из России объявили 37 стран, в том числе все страны Европейского союза, Великобритания, США и Канада. Также прямого авиасообщения сейчас у нашей страны нет с Южной Кореей и с Японией. 

Фото: pxhere.com

