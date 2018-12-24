Комиссарова отсудила у клиники в миллион раз меньше желаемого

Сломавшей позвоночник спортсменке выплатят 60 тысяч рублей.

В Невском районном суде вынесли приговор по иску спортсменки Комиссаровой, которая обвиняет испанскую клинику доктора Блюма в невыполненных обязательствах. Судья обязал ответчика выплатить истцу 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в 20 тысяч. Приговор не устроил пострадавшую сторону. Представители спортсменки заявили, что намерены обжаловать решение суда.

Напомним, что Комиссарова попала в частную клинику после перелома позвоночника, который получила во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Позднее фристайлистка обратилась в суд с претензией, что медики обещали поставить ее на ноги после травмы. За лечение женщина отдала крупную сумму денег. Однако, результата нет до сих пор, а сами доктора заявили, что лишь помогали женщине приспособиться к новому образу жизни.

Спортсменка требовала возмещения 51 миллиона рублей за лечение и еще 5 миллионов от НИИ физической реабилитации.

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