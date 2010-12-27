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В Петербурге массово "заминировали" рестораны Макдоналдс
Сегодня, 18:34
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге массово "заминировали" рестораны Макдоналдс

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В данный момент любителей фастфуда эвакуировали из 79 точек ресторана.

В Петербурге массово "заминировали" рестораны Макдоналдс. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

В данный момент любителей фастфуда эвакуировали из 79 точек ресторана. Сообщается, что в несколько заведений поступила информация о заложенной бомбе.

Хотел поесть заехать, а один за другим Мак закрыт. Эвакуировали людей

сообщает очевидец

Людей выводят как из отдельных точек по быстрому питанию, так и из фудкортов в торговых комплексах.

Напоним, что днем 18 февраля в городе эвакуировали еще два учреждения. Людей попросили выйти из здания СЗГМУ имени Мечникова на Кирочной улице, 41, и Городской Покровской больницы на Васильевском острове. 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге эвакуировали медуниверситет и Покровскую больницу

Фото:ДТП и ЧП ПЕТЕРБУРГ/вк

Теги: массовая эвакуация, сообщение о бомбе, эвакуация людей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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