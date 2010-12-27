В Петербурге массово "заминировали" рестораны Макдоналдс. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
В данный момент любителей фастфуда эвакуировали из 79 точек ресторана. Сообщается, что в несколько заведений поступила информация о заложенной бомбе.
Хотел поесть заехать, а один за другим Мак закрыт. Эвакуировали людей
сообщает очевидец
Людей выводят как из отдельных точек по быстрому питанию, так и из фудкортов в торговых комплексах.
Напоним, что днем 18 февраля в городе эвакуировали еще два учреждения. Людей попросили выйти из здания СЗГМУ имени Мечникова на Кирочной улице, 41, и Городской Покровской больницы на Васильевском острове.
Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге эвакуировали медуниверситет и Покровскую больницу
Фото:ДТП и ЧП ПЕТЕРБУРГ/вк
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