В данный момент любителей фастфуда эвакуировали из 79 точек ресторана.

В Петербурге массово "заминировали" рестораны Макдоналдс. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

В данный момент любителей фастфуда эвакуировали из 79 точек ресторана. Сообщается, что в несколько заведений поступила информация о заложенной бомбе.

Хотел поесть заехать, а один за другим Мак закрыт. Эвакуировали людей сообщает очевидец

Людей выводят как из отдельных точек по быстрому питанию, так и из фудкортов в торговых комплексах.

Напоним, что днем 18 февраля в городе эвакуировали еще два учреждения. Людей попросили выйти из здания СЗГМУ имени Мечникова на Кирочной улице, 41, и Городской Покровской больницы на Васильевском острове.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге эвакуировали медуниверситет и Покровскую больницу

Фото:ДТП и ЧП ПЕТЕРБУРГ/вк