В Петербурге эвакуировали медуниверситет и Покровскую больницу

В городе продолжается волна массовых эвакуаций.

В Петербурге продолжается волна массовых эвакуаций. Днем 18 февраля в городе эвакуировали еще два учреждения. Людей попросили выйти из здания СЗГМУ имени Мечникова на Кирочной улице, 41, и Городской Покровской больницы на Васильевском острове. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что из учреждений вывели десятки людей. Возле здания городской больницы разворачивают автомобили, которые только-только припарковались. Сообщается, что эвакуация произошла из-за сообщения о бомбе. Сколько по времени займет проверка, неизвестно.

Ранее мы писали, что из Аничкова дворца и Аничкова лицея эвакуировали людей.

Видео: Piter.TV