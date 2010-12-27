Сломавшийся тепловоз остановил движение на проспекте Обуховской Обороны

Транспортное средство перекрыло всю проезжую часть.

Днем 17 июня на проспекте Обуховской Обороны, возле станции метро "Елизаровская" произошел дорожный коллапс. Сломавшийся тепловоз стал причиной пробки длиной 2 км. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, железнодорожный транспорт перекрыл всю проезжую часть. Машины стояли в обе стороны. Автомобилисты могли объехать пробку лишь через крошечный проезд на тротуаре.

Ранее мы писали, что на внешней стороне КАД произошла авария с тремя автомобилями.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб