Сломавшийся тепловоз остановил движение на проспекте Обуховской Обороны

Днем 17 июня на проспекте Обуховской Обороны, возле станции метро "Елизаровская" произошел дорожный коллапс. Сломавшийся тепловоз стал причиной пробки длиной 2 км. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам горожан, железнодорожный транспорт перекрыл всю проезжую часть. Машины стояли в обе стороны. Автомобилисты могли объехать пробку лишь через крошечный проезд на тротуаре.
Ранее мы писали, что на внешней стороне КАД произошла авария с тремя автомобилями.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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