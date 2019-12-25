Слив таинственной жидкости заметили за Конюшенным ведомством

Заказчик – "Мостотрест" – заявил, что им предстоит следить, чтобы подобное не повторилось.

Слив таинственной жидкости в воду заметили за Конюшенным ведомством в центре Петербурга. Видео поделился читатель портала "Фонтанка". За комментариями портал обратился в компанию-заказчик работ по капремонту набережной Мойки – "Мостотрест". Работы планируют завершить летом 2022 года.

На предприятии сообщили журналистам, что для выполнения работ на набережной откачивается вода, после чего можно работать по всей глубине стенки набережной. Подрядчик не проверял насос, по этому на видео очевидца оказалась вода с илом, которые откачивает насос со дна. Подрядной организации выпишут предписание.

Ранее Смольный выставил на аукцион право на аренду Конюшенного ведомства в центре города. Торги будут проведены на основании решения комитета имущественных отношений Петербурга.

Последние десять лет ведомство находилось в ведении компании "Плаза Лотос групп" (PLG). Инвестор планировал переделывать памятник под апарт-отель. С 2014 года по периметру здания поставили забор, а еще через два года, после активных действий градозащитников, компания вернула его городу. В конце 2017 года нашли две компании, которые заинтересовали реставрацией ведомства - "Тандем-Истейт" и УК "СТАРТ Девелопмент".

Фото: Piter.tv