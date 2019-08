Группа Slipknot выпустила первый альбом за пять лет

Всего в лонгплей вошло 14 песен.

В пятницу, 9 августа, американская рок-группа Slipknot выпустила свой шестой студийный альбом под названием "We Are Not Your Kind". Всего в лонгплей вошло 14 песен, записанных при поддержке лейбла Roadrunner Records.

"We Are Not Your Kind" стала первой полноформатной пластинкой Slipknot с момента выхода ".5: The Gray Chapter" в 2014 году. Несколько песен с лонгплея уже обзавелись видеоверсиями, которые вышли на официальном YouTube-канале группы.

В данный момент музыканты гастролируют в поддержку альбома по городам США. В 2020 году гастроли коллектив приедет с концертами в Европу. Отметим, что состав группы претерпел изменения: в марте из-за конфликта был уволен перкуссионист Криса Фена. Имя его официального сменщика пока так и не было названо.

Фото: Slipknot Official