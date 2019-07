Slipknot выпустили новый клип на песню Solway Firth

Песня войдет в новый альбом группы под названием «We Are Not Your Kind».

Убийства, маски, безумие, стрельба, агрессия, ликование толпы - все это можно найти в новом клипе американской группы Slipknot, который был опубликован на официальной странице коллектива на видеохостинге YouTube 22 июля. Музыкальный клип снят на песню Solway Firth, которая войдет в новый альбом группы "We Are Not Your Kind". Релиз пластинки запланирован на 9 августа 2019 года. Также Solway Firth является саундтреком к предстоящему американскому сериалу "Пацаны" ("The Boys"), созданному по одноименному комиксу авторов Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Премьера пилотной серии запланирована на 26 июля 2019 года. Видео: youtube.com/ Slipknot