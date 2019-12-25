Слесарь выстрелил в оппонентов во время ссоры на рынке в Невском районе

Мужчина попытался скрыться, но был задержан.

Во вторник, 11 августа, в полицию Невского района поступил сигнал о стрельбе на проспекте Обуховской обороны, где расположен рынок. Там между 4 мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой один из них выстрелил в "противников" из травмата и скрылся. Об этом сообщила ГУ МВД по Петербургу и области.

Конфликт произошел приблизительно в 19:30. Потерпевших доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Оперативникам удалось задержать его недалеко от места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленник обязан будет явиться на судебное разбирательство.

Ранее мы рассказали о том, что полицейские задержали охранника кафе, стрелявшего в мужчину на бульваре Красных Зорь.

Фото: Piter.TV