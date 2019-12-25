Полицейские задержали охранника кафе, стрелявшего в мужчину на бульваре Красных Зорь

Подозреваемого заключили под стражу.

Полицейские задержали охранника кафе, который стрелял в петербуржца 8 августа на бульваре Красных Зорь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Было установлено, что ранним утром между охранником, неизвестным и мужчиной 1990-го года рождения произошла ссора. Охранник выстрелил в мужчину, после чего скрылся с места на машине. Пострадавшего госпитализировали с удовлетворительном состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

11 августа у дома №145 по проспекту Обуховской Обороны полицейские задержали подозреваемого. Им является гражданин 1992-го года рождения. Его заключили под стражу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что четырех полицейских заключили под стражу до октября по делу о вымогательстве.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com