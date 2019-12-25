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Полицейские задержали охранника кафе, стрелявшего в мужчину на бульваре Красных Зорь
Сегодня, 8:20
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Полицейские задержали охранника кафе, стрелявшего в мужчину на бульваре Красных Зорь

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Подозреваемого заключили под стражу.

Полицейские задержали охранника кафе, который стрелял в петербуржца 8 августа на бульваре Красных Зорь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Было установлено, что ранним утром между охранником, неизвестным и мужчиной 1990-го года рождения произошла ссора. Охранник выстрелил в мужчину, после чего скрылся с места на машине. Пострадавшего госпитализировали с удовлетворительном состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". 

11 августа у дома №145 по проспекту Обуховской Обороны полицейские задержали подозреваемого. Им является гражданин 1992-го года рождения. Его заключили под стражу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что четырех полицейских заключили под стражу до октября по делу о вымогательстве. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Теги: охранник, покушение на убийство, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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