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Слесарь "одолжил" машину и решил покататься. Лихач задержан
Сегодня, 12:14
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arteliseev

Слесарь "одолжил" машину и решил покататься. Лихач задержан

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Он угнал автомобиль своего клиента.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти, в субботу, 25 января полицейские Приморского района задержали подозреваемого в угоне иномарки. 

У дома № 10 на Туристской улице наряд ГИБДД остановил автомобиль Volkswagen Jetta для проверки документов.

Было установлено, что автомобиль принадлежит не тому мужчине, который находится за рулём. Угонщика доставили в отдел полиции и составили административные протоколы. Оказалось, что он работает автослесарем и решил взять автомобиль у своего клиента.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы сообщили, что в Учебном переулке неизвестный угнал "КамАЗ".

Фото: Pixabay

Теги: слесарь, спб, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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