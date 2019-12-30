В Учебном переулке неизвестный угнал "КамАЗ"

Владелец грузовика оценил потерю в 2,5 млн рублей.

В среду, 8 января, в полицию Выборгского района обратился 29-летний петербуржец с жалобой на угон принадлежащего ему грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

"КамАЗ" оставался без присмотра хозяина с 31 декабря и до дня угона у дома №1 по Учебному переулку. Оттуда крупный автомобиль и исчез по вине неизвестного злоумышленника. Автовладелец оценил потерю грузовика в 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, полиция начала розыск угонщика.

Тем временем, в Петербурге раскрыли интернет-магазин по продаже наркотиков.

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