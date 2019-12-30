В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

Полицейские пресекли деятельность группировки, которая сбывала наркотики через Интернет, используя IP-телефонию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Организованная группа на протяжении двух лет распространяла в Петербурге и пригороде амфетамин, с использованием Интернета и IP-телефонии,
– рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк
В рамках операции было проведено 17 обысков, задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор, а также двое операторов кол-центра и трое закладчиков. Каждый день через этот магазин распространялось около килограмма амфетамина.
У обвиняемых нашли более 30 килограммов амфетамина, роутеры, компьютеры, телефоны, оборудование для расфасовки психотропного вещества, банковские карты, более 50 сим-карт, поддельные паспорта. Были возмуждены уголовные дела, обвиняемые находятся под стражей, расследование продолжается.
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Видео: МВД РФ
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