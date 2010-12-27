Новый марсоход НАСА сделает селфи и запишет трехмерное видео посадки на Марс

Новый марсоход имеет 23 камеры, с помощью которой запишет трехмерное видео посадки.

Ровер "Марс-2020", уже пятый марсоход НАСА. Его главная особенность - множество"глаз". На его борту будет установлено сразу 23 камеры, часть из которых снимет на видео весь процесс посадки зонда на поверхность Марса. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Колин Маккинни (Colin McKinney) из Лаборатории реактивного движения НАСА заявил, что камеры на борту Curiosity должны будут делать селфи и панорамные фото, а также соединять отдельные фотографии. Новые линзы и широкоугольные камеры дают возможность получать подобные фотографии целиком, не требуя дополнительных процедур.

Фото: NASA