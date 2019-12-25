Следующий год в Ленобласти объявлен годом чистой воды

Губернатор региона подчеркнул, что приоритетной задачей властей является сохранение экологии.

В ближайшие 10 лет в Ленинградской области будет разрабатываться программа по очистке водоемов и обеспечению населения качественной водой. Начало проекта назначено на грядущий 2021 год. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на праздновании 93-ей годовщины со дня образования Ленинградской области.

Глава Ленобласти, подчеркнул, что туристы ценят регион за красоту природы, поэтому сохранение экологии – важнейшая задача властей. В это понятие входит и сохранение на территории чистых водоемов, питьевой воды и природных источников

Конечно, мы с вами заслужили бережное отношение к природе. Мы хотим, чтобы чистая вода была в наших кранах, чистая вода вытекала с наших очистных сооружений, была чистая вода в Неве, Охте, Ладожском озере, Волхове и других водоёмах Ленинградской области. Поэтому следующий год мы объявляем Годом чистой воды. рассказал жителям Александр Дрозденко

Ранее во Всеволожске отметили день рождения Ленинградской области.

Фото: Piter.TV

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