Следующего Капитана Америку может сыграть женщина или чернокожий актер

Ранее Крис Эванс заявил, что больше не будет исполнять роль главы Мстителей.

В эфире шоу Ларри Кинга актер и продюсер Фрэнк Грилло признался, что роль Капитана Америки может достаться чернокожему или женщине. Об этом сообщает портал Screen Rant.

По его словам, в кругах причастных к созданию будущих фильмов вселенной Marvel уже ходят слухи о том, что глава мстителей может радикально перевоплотиться. Он также признался, что его не удивило желание Криса Эванса прекратить играть роль Капитана Америки.

Сам Фрэнк был частью киновселенной, когда играл роль злодея Кроссбоунса в фильмах "Первый мститель: Другая война" и Первый мститель: Противостояние").

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