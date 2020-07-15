Следующее заседание по делу историка Олега Соколова состоится 27 июля

В следующий раз в суде дадут свои показания свидетели, которые не смогли явиться в суд ранее.

Следующее судебное заседание по делу Олега Соколова состоится 27 июля. Историк обвиняется в убийстве своей возлюбленной, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.

Сегодня, 15 июля, в Санкт-Петербургском городском суде прошло очередное заседание по делу Соколова. На нем свои показатели дали свидетели. Среди них ― коллега историка, а также сотрудники следственных органов.

Адвокат подсудимого, Сергей Лукьянов, попросил перенести заседание на более поздний срок, так как ему нужно ознакомиться с вещественными доказательствами, а также обсудить линию защиты с Соколовым, однако судья сочла, что недели будет достаточно.

Во время судебного заседания историк обвинил своего оппонента Евгения Понасенкова по всем произошедшем. Мужчина рассказал о том, что он и Ещенко подвергались травле на протяжении двух лет.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга