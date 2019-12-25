Следствие считает, что бывший главный нефролог Петербурга убил жену из-за квартиры

Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову. Теперь он обвиняется в убийстве из корыстных побуждений, а не просто убийстве. Об этом сообщил адвокат Сейран Арутюнян, передал "ТАСС".
По версии следствия, Земченков убил жену Ирину ради квартиры. За это наказание может быть более серьезным - вплоть до пожизненного лишения свободы.
Представитель обвиняемого отметил, что квартира в момент убийства была в собственности у несовершеннолетней дочери Земченкова.
На заседании суда, которое состоялось 27 июля, родственники врача и даже родственники убитой просили не продлевать мужчине заключение под стражу.
Из материалов уголовного дела следует, что 23 февраля 2010-го года в квартире на улице Чапыгина Ирину Земченкову убили неустановленным способом в ходе ссоры. После этого преступник расчленил ее тело, часть которого выбросил в мусорный контейнер. Чтобы отвести от себя подозрение, врач обратился в полицию с заявлением о пропаже. По словам мужчины, его супруга ушла на работу и не вернулась. Позже он подавал заявку на программу "Жди меня".
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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