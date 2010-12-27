Полицейских, ликвидировавших банду налетчиков на салоны связи, наградят

Разбойники пять раз грабили магазины сотовой связи и уходили с крупной добычей.

Петербургских полицейских, которые задержали группу налетчиков на салоны связи, представят к наградам. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Год назад следственно-оперативная группа разыскала двух граждан, подозреваемых в ограблении салона связи в Пушкине. Тогда мужчины в масках, вооруженные пистолетами, ворвались в магазин и, угрожая женщине-менеджеру, похитили из открытого кассового аппарата чуть меньше трех тысяч рублей выручки.

Как выяснилось, нападавшими были 29-летние шушарцы, один из которых работал охранником, второй был безработным. Их арестовали по делу о разбое. Дополнительные расследования позволили установить, что мужчины ранее четырежды грабили салоны в двух районах города подобным образом. В ноябре 2017 года разбойники похитили 600 тысяч рублей и 5 айфонов из магазина на Ленинградской улице в Пушкине, спустя 4 месяца тот же салон лишился 20 тысяч рублей и 11 айфонов. Также грабители успели пройтись по салонам сотовой связи на проспекте Просвещения и Светлановском проспекте, забрав 10 смартфонов и 670 тысяч рублей.

Каждый раз налетчики действовали по одной схеме: врывались в салоны, скрывая лица под масками или шарфами, угрожали сигнальным пистолетом, переделанным под огнестрельное оружие, и забирали добычу. В ходе следствия у разбойников изъяли тот самый сигнальный пистолет, травматический пистолет с патронами, наручники, кастет, маски, перчатки и два автомобиля, которые преступники использовали в своих целях.

Помимо статьи о разбое в отношении мужчин возбудили дела о бандитизме и незаконном хранении оружия. На данный момент оба налетчика находятся под стражей, а следователей и сотрудников уголовного розыска, раскрывших дело, наградят.

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Видео: ГУ МВД по Петербургу