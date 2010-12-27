На Воронежской 90-летнюю пенсионерку избили тростью из-за 350 рублей

У пенсионерки диагностировали ушибы.

На Воронежской 90-летнюю женщину избили тростью из-за 350 рублей. Об этом сообщило ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

По предварительной информации, пенсионерка 1929 года рождения 11 декабря обратилась в полицию по телефону. Она рассказала, что около часа дня в парадной дома №26/28 по улице Воронежской неизвестный втолкнул её в квартиру, затем избил деревянной тростью и забрал деньги. У женщины в карманах было 350 рублей. У пенсионерки диагностировали ушибы.

Буквально через полчаса полицейские поймали 33-летнего Сардорбека, который недалеко ушёл от указанного дома.

Ранее в Колпино полицейские избили задержанного молодого человека.

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