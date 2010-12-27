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В Колпино полицейские избили задержанного молодого человека
Сегодня, 14:08
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nastya960

В Колпино полицейские избили задержанного молодого человека

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Правоохранителям предъявили обвинение.

В Колпинском районе Петербурга двоих сотрудников полиции подозревают в превышении должностных полномочий, правоохранителям предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 28 мая в 80-м отделе полиции один из полицейских несколько раз ударил резиновой дубинкой по ягодицам 17-летнего молодого человека. В этот момент юноша лежал в наручниках на полу. Он был задержан за административное правонарушение. Второй полицейский ударил задержанного  ногами и руками по голове и телу.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Один из правонарушителей находится под подпиской о невыезде, в отношении второго решается вопрос об аресте. Из МВД сотрудников уже уволили по результатам служебной проверки.

В Петербурге бывшие опера получили по 3 года колонии за "крышевание" массажного салона.

Фото: Piter.tv

Теги: избили, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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