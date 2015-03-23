В Петербурге бывшие опера получили по 3 года колонии за "крышевание" массажного салона

Суд отправил всех обвиняемых в колонию строгого режима.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении четырех экс-сотрудников полиции, которые обвинялись в превышении должностных полномочий, грабеже, покушении на взятки и в понуждении к действиям сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, опера взяли "под крышу" массажный салон. В обмен владельцы салоны должны были им платить каждый месяц за "непрепятствование" деятельности.

Суд отправил всех обвиняемых в колонию строгого режима. Троих – на три года, одного – на 2,5. После освобождения мужчины не смогут работать в правоохранительных органах некоторое время.

Экс-полицейский отсидит три года за "крышевание" борделей Петербурга.

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