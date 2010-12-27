Проститутки на проспекте Художников отказались платить за покровительство

Суд рассмотрит дело бывших оперативников, требовавших от владельцев салона массажа "Белая кость" 30 тысяч рублей в месяц за покровительство.

Петербургский суд изучает дело о склонении проституток к материальному соитию с полицией. Девушки не согласились выплачивать правоохранительным органам 30 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из картотеки Выборгского районного суда.

Дело поступило в суд в среду, 24 октября. В деле сообщается о превышении должностных полномочий с применением насилия и грабеже. В данных правонарушениях подозреваются бывшие оперативники Андрей Ш., Александр М., Юрий К., Руслан Х.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга подозреваемые были задержаны в массажном салоне "Белая кость". Мужчины требовали за покровительство 30 тысяч рублей в месяц, а также провели незаконный обыск в помещении и изъяли сотовый телефон.

После такой огласки салон на проспекте Художников закрылся. Под стражей с сентября 2017 до сих пор находится Андрей Ш., остальные находятся под домашним арестом и ждут даты первого заседания.

Фото: Piter.TV