Экс-полицейский отсидит три года за "крышевание" борделей Петербурга

Суд вынес постановление в адрес фигуранта и владелице незаконного бизнеса.

Бывший майор полиции в Петербурге признан виновным в "крышевании борделей", После увольнения из правоохранительных органов мужчина быстро нашел себе новую, но незаконную работу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что в период с 2010 по 2015 год фигурант расследования являлся сотрудником транспортной полиции. После этого петербуржец получил адвокатское удостоверение, но решил широко не использовать, сделав ставку на нелегальную деятельность.

По версии следствия, еще во время работы оперативником, мужчина знал о существовании нескольких притонов по Серпуховской улице и Московскому проспекту. В результате фигурант предложил владелице "предприятий" стать защитником ее бизнеса. За услуги экс-представитель закона запросил 70 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом он работал пять лет, получив около пяти миллионов рублей. Однако, бордели все же были закрыты действующей полицией. Тогда хозяйка заведений о сообщила о своем уговоре с специалистом из МВД.

В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Дело уже рассмотрено в Московском районном суде. Злоумышленник признал вину. Его наказали тремя годами лишения свободы. Также экс-полицейский вернул петербурженке деньги. Та в свою очередь также проведет условно два года в заключении.

Фото: Piter.tv