В Петербурге с начала года завели более 20 уголовных дел за проституцию

По данным на начало июня, за текущий год полиция 327 раз привлекала к административной ответственности проституток.

Улицы Петербурга пестрят листовками о предоставлении незаконных интимных услуг. Правоохранители регулярно пресекают незаконную деятельность. "Невские Новости" узнали в пресс-службе МВД, сколько уголовных дел было возбуждено в этом году.

По данным на начало июня, за текущий год полиция 327 раз привлекала к административной ответственности проституток, в 12 случаях ответственность понесли те, кто получал доход от занятия данной деятельностью другими лицами.

Также по статье "Организация занятия проституцией" было заведено 21 уголовное дело. Под данную норму попадает и организация притонов, и предоставление помещений для осуществления незаконной деятельности.

Ранее на Piter.tv: В квартире на улице Некрасова 15 июня полицейские задержали семь женщин, оказывавших платные интимные услуги.

Фото: Piter.tv