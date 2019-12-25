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В Петербурге заключили под стражу мужчину, который устроил стрельбу из Mercedes
Сегодня, 15:00
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге заключили под стражу мужчину, который устроил стрельбу из Mercedes

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В результате мужчина будет находиться под стражей до 30 ноября 2021 года. 

В субботу, 3 октября, стало известно, что Московский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, который 1 октября устроил стрельбу на Пулковском шоссе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. 

В пятницу вечером, 1 октября, на Пулковском шоссе мужчина выстрелил несколько раз, находясь в движущимся автомобиле. Против меры пресечения обвиняемый не возражал, однако его адвокат был уверен, что действия его подзащитного должны быть квалифицированы иным образом. В результате мужчина будет находиться под стражей до 30 ноября 2021 года. 

Ранее в Петербурге задержали еще одного подозреваемого в весеннем похищении петербуржца.

Фото: Piter.tv 

Теги: мерседес, московский суд, пулковское шоссе
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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