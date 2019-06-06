Общественник попросил Следком проверить новый клип Шнурова "i_$uss" на оскорбление чувств верующих

Общественник Сергей Мильвит утверждает, что авторы данного клипа глумятся над всеми христианскими ценностями.

СКР проверит, не оскорбил ли Сергей Шнуров чувства верующих. В Следственный комитет обратился член общественной палаты Приморского края Сергей Мильвит. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Общественник утверждает, что авторы данного клипа глумятся над всеми христианскими ценностями.

Конкретного названия клипа "i_$uss" Мильвит нигде не упоминает, но отсылки к нему более, чем очевидные. По сюжету, главная героиня употребляет запрещенные вещества и встречает человека очень похожего на Иисуса.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал клип экстремистским. И совсем не важно, что авторы в самом начале разместили текст об отсутствии намерения кого-то оскорбить.

Фото и видео: YouTube/ Ленинград