Следственный комитет начал дело после пропажи ребенка на юге Петербурга

Камеры зафиксировали ребенка и дальше тишина.

В Санкт-Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетнего мальчика. Дело расследуется по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что уголовное производство начато с момента организации поисковых мероприятий. В ведомстве уточнили, что такой порядок применяется в подобных ситуациях для расширения процессуальных возможностей следствия. По данным следствия, ребенок ушел из дома, расположенного на Красносельском шоссе, около 14:00 30 января и не вернулся. В момент исчезновения мальчик был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.

Поисковые работы продолжаются. Отрабатываются все возможные версии произошедшего, проводится анализ получаемой информации. В поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили, что 31 января в поисках участвовали более двухсот добровольцев и местных жителей. На следующий день мероприятия продолжили опытные поисковики. В настоящее время двое волонтеров выполняют автономные задачи.

В отряде уточнили, что ведется распространение ориентировок, проверяются медицинские учреждения, анализируются информационные свидетельства, а также изучаются записи камер видеонаблюдения в доступных местах. Источник в экстренных службах сообщил, что в последний раз мальчик был зафиксирован камерами видеонаблюдения 30 января в районе торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе. После этого его местонахождение установить не удалось.

Ранее Piter.TV сообщал, что суд отправил под домашний арест подростка, выстрелившего в прохожую у "Академ-Парка".

Фото: Piter.TV