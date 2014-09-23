Петербурженку оштрафовали на 50 тысяч за продажу контрафактных духов Chanel

Арбитражный суд привлек к ответственности индивидуального предпринимателя за незаконное использование товарных знаков Chanel, Dior и Givenchy.

Индивидуального предпринимателя Нуридэ Ахмедову оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу контрафактной парфюмерии в Петербурге.

Во время проверки у бизнесвумен обнаружили и изъяли духи с товарными знаками Chanel, Dior и Givenchy. Экспертиза показала, что парфюмы были поддельными: флаконы отличались от оригинальных по форме, качеству, цвету и шрифтам. Продукция не соответствовала требованиям маркировки и была произведена без разрешения правообладателей.

У предпринимателя также отсутствовали документы, подтверждающие легальность товаров. Правообладатели брендов официально подтвердили, что не заключали договоров с Ахмедовой. Суд признал бизнесвумен виновной в незаконной продаже товаров с чужими товарными знаками и назначил штраф. Контрафактную парфюмерию по решению суда уничтожат.

Фото: Piter.TV