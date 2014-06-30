Парочка сняла треш контент на кладбище и получила год принудительных работ в Петербурге

Блогерше из Петербурга назначили принудительные работы за секс на могиле матери. Инцидент произошел в июне 2025 года, когда пьяная девушка и ее молодой человек решили предаться утехам прямо на кладбище.

Парочка не только занялась непотребством, но и засняла все на телефон, а после треш-видео слили в сеть. Уголовное дело против мужчины и женщины возбудили только в январе 2026 года. В апреле суд рассмотрел дело.

Подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде принудительных работ сроком на один год с удержанием 10 процентов от заработной платы. Сама девушка и ее бойфренд, судя по соцсетям, ведут маргинальный образ жизни и намеренно снимают контент для привлечения внимания. На этот раз такое видео было снято на могиле матери, тети и бабушки девушки.

