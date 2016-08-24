"Мы 30 часов боролись за жизнь": выжившая на Камчатке туристка из Петербурга рассказала о гибели друзей

Следователи назвали предварительные причины трагедии на Авачинском перевале, где погибли двое участников похода.

На Камчатке завершилась поисково-спасательная операция в районе Авачинского перевала: спасатели нашли всех участников пропавшей тургруппы из Петербурга. Двое человек погибли, пятеро выжили с тяжёлыми обморожениями. По предварительным данным, трагедии предшествовал конфликт внутри группы, после которого туристы остались без связи и снаряжения в условиях надвигающегося циклона.

Поисковая операция в Налычевском природном парке завершилась 10 апреля. Спасатели обнаружили всех семерых туристов, с которыми ранее была потеряна связь. Двое из них погибли, ещё пятеро выжили, однако получили серьёзные обморожения.

По факту трагедии следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии специалистов, организаторы просто не смогли правильно оценить метеобстановку и не приняли вовремя мер безопасности. В Следственном комитете России заявили:

Вследствие ненадлежащей оценки погодной и метеорологической обстановки, непринятия мер по обеспечению безопасности участников похода и несоблюдения установленных требований безопасности в ходе прохождения маршрута от переохлаждения наступила смерть двух его участников 22 и 24 лет, а также причинен вред здоровью еще пяти человек.

Следователи, несмотря на удалённость Авачинского перевала, при помощи МЧС добрались до места. Тела погибших с явными признаками обморожения уже нашли и отправили в Елизово. Также спасатели обнаружили рюкзаки семерых туристов — вещи находились под трёхметровой толщей снега. Сейчас в деле допросили выживших и назначили семь судебных медэкспертиз.

"Нет таких слов, чтобы описать трагедию"

Одна из выживших, Полина Федорова, рассказала в Telegram, что группа оказалась фактически один на один с резко ухудшившимися погодными условиями. Сильный ветер и снегопад накрыли туристов в районе Авачинского перевала. Палатка, в которой пытались укрыться участники похода, не выдержала нагрузки, конструкцию начало разрушать, а позже им пришлось бороться со стихией уже вне укрытия.

Нет таких слов, чтобы описать трагедию, которой закончился поход. Мощнейшее стихийное бедствие унесло жизни двух наших друзей — Сережи и Феди. Поход был просто невероятно красивым и интересным до того рокового момента. Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше 6 часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице. Полина Федорова, туристка

Девушка отметила, что физически не пострадала, в отличие от других членов группы, и обратилась к тем, кто может помочь семьям погибших, оставив реквизиты для поддержки. Она подчеркнула, что память о погибших друзьях для группы останется самой светлой и вечной, а также выразила несогласие с тем, как произошедшее описывается в СМИ, назвав многое из публикуемого недостоверным.

Ранее Piter.TV сообщал, что влюблённые туристы из Петербурга спаслись на Камчатке.

