Студент в Петербурге заблокировал родителей и вынес аферистам сейф с 55 млн рублей

Студент почти сутки выполнял указания злоумышленников.

В Петербурге студент вынес из дома родителей-предпринимателей сейф с 55 миллионами рублей и передал его мошенникам. Молодой человек попался на классическую схему обмана: он продиктовал аферистам код из СМС, после чего его аккаунт на "Госуслугах" оказался взломан.

Испугавшись уголовного дела, студент почти сутки разговаривал с мошенниками, заблокировал родителей и даже включил видеосвязь для проведения "гражданского обыска". Во время него злоумышленники заметили сейф. Они попросили открыть его, а когда этого не получилось, решили забрать "на проверку".

По их указанию студент обмотал сейф одеялом и передал его курьеру. Внутри находились деньги и драгоценности на 55 миллионов рублей. После этого молодого человека продолжали водить по городу, отправляя по адресам якобы "Центробанка". Только тогда парень заподозрил неладное. Родители нашли сына в одном из кафе. К тому моменту сейфа и денег при нем уже не было.

