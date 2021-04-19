В Петербурге официально открыли туристическую навигацию

В Санкт-Петербурге 24 апреля торжественно открыли сезон туристической навигации. Церемония началась с полуденного выстрела с Государева бастиона Петропавловской крепости и установки сигнального буя на Неве.

С этого момента стартуют регулярные водные рейсы и полноценный сезон речных прогулок. Депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин назвал это праздником для города и судоходных компаний. Он отметил, что модернизированных кораблей стало больше, а поездки для жителей станут комфортнее.

В церемонии участвовали представители комитета по транспорту, Росморречфлота и администрации Волго-Балтийского бассейна. После официальной части в акватории Невы прошел парад судов. Навигация продлится до поздней осени. Традиционно она становится одним из ключевых драйверов туристического сезона в Северной столице.

