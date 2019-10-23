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Опубликовано видео следственных действий на месте убийства в Ростовской области

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В результате перестрелки в Ростовской области убиты 5 человек, еще двое с ранениями в больнице.

Накануне, 22 октября, в Ростовской области в результате конфликта фермеров убиты 5 человек и двое получили ранения.

Сегодня следственные органы опубликовали видео с места происшествия. На месте конфликта найдены гильзы, следы крови и бейсбольная бита. Конфликт между двумя фермерскими семействами длится несколько лет. Семьи неоднократно судились из-за территорий. 

Накануне между фермерами было договорено встретиться и мирно урегулировать возникший очередной спор. Но мирно проблему решить не удалось, после словесной перепалки в ход пошло оружие. В результате перестрелки были убиты 5 человек, и еще двое получили ранения.

Следственные органы сообщают, что по данному делу задержан 39-летний местный житель. Ведутся поиски остальных лиц, причастных к убийству.

Видео: Следственный Комитет РФ

Теги: новости россии, новости ростовской области, перестрелка, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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