В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

В Орловском районе Ростовской области пять человек погибли после перестрелки, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По данным полиции, до конфликта жителей хутора Чернозубовка довели участки для выпаса скота.
В ходе ссоры на животноводческой точке участники взялись за охотничье огнестрельное оружие. Двое госпитализированы после случившегося.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее в СМи появилось видео с места убийства в хостеле в Новой Москве.
Видео: YouTube / "МВД России", "CoLLeagueTV"
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