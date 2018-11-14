В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

Двоих госпитализировали.

В Орловском районе Ростовской области пять человек погибли после перестрелки, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По данным полиции, до конфликта жителей хутора Чернозубовка довели участки для выпаса скота.

В ходе ссоры на животноводческой точке участники взялись за охотничье огнестрельное оружие. Двое госпитализированы после случившегося.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в СМи появилось видео с места убийства в хостеле в Новой Москве.

Видео: YouTube / "МВД России", "CoLLeagueTV"