Опубликовано видео с места убийства в хостеле в Новой Москве

В ходе поножовщины нападавший поранил руку, после операции его допросят следователи.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал первые подробности о двойном убийстве в Новой Москве. Сейчас появились подробности происшествия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по г. Москва, убийство произошло в хостеле. Заместитель администратора напал с ножом на жену администратора хостела и постояльцев. В результате поножовщины на месте ЧП погибла от ножевых ранений 20-летняя девушка на 4 месяце беременности и 47-летний уроженец Оренбургской области.

26-летний Сергей Сазонов уроженец Курганской области во время поножовщины ранил себе руку. После операции он будет допрошен следователем. Как сообщают СМИ, Сазонов давно и прочно употребляет наркотические вещества и пришел просить денег.

По факту двойного убийства в хостеле возбуждено уголовное дело.

Ранее: В Москве 63-летний полковник МВД в отставке застрелил любовника молодой жены.

Видео: СУ СК РФ по г.Москва