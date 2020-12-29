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Следовавший в Москву самолет вернулся в Петербург из-за неисправности двигателя
Сегодня, 21:21
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smirenny

Следовавший в Москву самолет вернулся в Петербург из-за неисправности двигателя

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Транспортная прокуратура региона организовала проверку.

В пятницу, 22 января, сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что начали проверку инцидента, в котором самолет, который следовал из Петербурга в Москву, вернулся обратно в "Пулково" через час.

Помимо этого, ведомство проверит соблюдение прав пассажиров и безопасности полётов. В пресс-службе прокуратуры отметили, что рейс 6035 вылетел в 18:07, но вернулся через час из-за технической неисправности. Самолет с 124 пассажирами и четырьмя членами экипажа благополучно приземлился. Обошлось без пострадавших. Отмечается, что решение о возврате принял экипаж 

Ранее мы писали, что аэропорт "Пулково" стал лучшим аэропортом Европы.

Фото: Piter.TV

Теги: прокурорская проверка, самолет вернулся в аэропорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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