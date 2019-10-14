Прокуратура начала проверку после смерти ребенка в больнице

Проверку начала прокуратура Калининского и Петроградского районов.

В пятницу, 16 октября, стало известно, что прокуратура двух районов Петербурга начала проверку, после трагедии, которая произошла в одной из городских больниц.

Сообщается, что в медучреждении погиб шестимесячный ребенок. Сотрудники правоохранительных органах разберутся в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, сотрудники прокуратуры Калининского и Петроградского районов оценят не только качества врачебной помощи, но и действия родителей, а затем вынесут решение.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят "мастера", взявшего более 370 тысяч за ремонт компьютера.

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