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Прокуратура начала проверку после смерти ребенка в больнице
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smirenny

Прокуратура начала проверку после смерти ребенка в больнице

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Проверку начала прокуратура Калининского и Петроградского районов.

В пятницу, 16 октября, стало известно, что прокуратура двух районов Петербурга начала проверку, после трагедии, которая произошла в одной из городских больниц. 

Сообщается, что в медучреждении погиб шестимесячный ребенок. Сотрудники правоохранительных органах разберутся в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, сотрудники прокуратуры Калининского и Петроградского районов оценят не только качества врачебной помощи, но и действия родителей, а затем вынесут решение. 

Ранее мы писали, что в  Петербурге осудят "мастера", взявшего более 370 тысяч за ремонт компьютера.

Фото носит иллюстративный характер: pixabay

Теги: прокурорская проверка, смерть ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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